Ремонт улицы Коммунистической в Самаре завершится в июне

Ремонт ул. Коммунистической в Самаре охватит площадь около 21 тыс. кв. м. Они ведутся с 18 мая на участке протяженностью 1,67 км. Об этом сообщает городская администрация.

«Идут работы на инженерных коммуникациях – дождеприемниках и смотровых колодцах. В том числе производится замена крышек люков»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Ремонт ведется на участке от Московского шоссе до ул. Маяковского. Работы предполагается закончить 4 июня.

Ремонт ул. Коммунистической ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в текущем году в городе будут обновлены 85 объектов общей протяженностью 233,46 км, из них 42,7 км составляют проезжие части улиц. Ранее в Самаре ограничили движение грузовиков.

Георгий Портнов