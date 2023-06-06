Врачи в Ижевске занимаются лечением развившихся осложнений у пострадавшей от суррогатного «сидра» женщины

В столице Удмуртии местная жительница, пострадавшая от отравления суррогатным «сидром», находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи проводят лечение развившихся осложнений, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Петренко.

«В каждом отдельном случае спектр проводимого лечения может быть различным. Чаще всего пациенты нуждаются в экстракорпоральных методах лечения, гемодиализе, искусственной вентиляции легких, антидотной терапии. Она проводится в первые часы с момента поступления. Поэтому чем раньше поступил пациент, тем выше шансы на благоприятный исход»,— отметила госпожа Петренко.

При этом, как отметила замминистра здравоохранения Удмуртии, степень проявления отравлений и возможность неблагоприятного исхода зависит от количества выпитого метанола, «Достаточно небольшая доза требуется, чтобы возникло отравление. По статистике, даже при благоприятном исходе до 80 случаев возможно развитие осложнений»,— рассказала Марина Петренко.

Напомним, от отравления метанолом, содержавшемся в суррогатном «сидре», в Удмуртии пострадало двое местных жителей. 20-летний молодой человек погиб.