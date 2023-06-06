В Петербург поступило еще 13 трамваев «Невский» из 38 заказанных

Петербургский ГУП «Горэлектротранс» получил на свой баланс 13 трамваев серии 71-932 «Невский», сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. Всего город получит 38 таких машин, презентованных заводом-изготовителем в январе.

«Накануне завершена приемка 13 трамвая этой серии, а 12 вагонов уже обслуживают пассажиров на бесплатном маршруте № 30, специально запущенном в феврале на время капитального ремонта станции метро "Ладожская"»,— говорится в сообщении комитета, опубликованном во вторник, 6 июня.

Еще 25 двухкабинных трехсекционных трамваев модели «Невский» посупят в город до конца 2023 года. Контракт на поставку между комтрансом и компанией «ПК Транспортные системы» был заключен в прошлом году.

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