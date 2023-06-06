В крови еще двух обратившихся за медпомощью жителей Удмуртии не обнаружили метанола

В столице Удмуртии после случаев отравления суррогатным алкоголем в медицинские организации обратились еще двое жителей, которым потребовалась помощь. Оба обратившихся употребляли спиртные напитки, однако это не был «сидр». Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко на пресс-конференции подчеркнула, что анализ не выявил содержание метанола в крови обратившихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Состояние пациентов в настоящее время оценивается как стабильное. Они находятся под наблюдением.

Напомним, в результате отравления суррогатным алкоголем в республике погиб 20-летний молодой человек. Пострадала также 34-летняя женщина, состояние которое оценивается как тяжелое.