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обновлено 15:01

В крови еще двух обратившихся за медпомощью жителей Удмуртии не обнаружили метанола

В столице Удмуртии после случаев отравления суррогатным алкоголем в медицинские организации обратились еще двое жителей, которым потребовалась помощь. Оба обратившихся употребляли спиртные напитки, однако это не был «сидр». Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко на пресс-конференции подчеркнула, что анализ не выявил содержание метанола в крови обратившихся.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Состояние пациентов в настоящее время оценивается как стабильное. Они находятся под наблюдением.


Напомним, в результате отравления суррогатным алкоголем в республике погиб 20-летний молодой человек. Пострадала также 34-летняя женщина, состояние которое оценивается как тяжелое.

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