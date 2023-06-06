ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых российских регионах. Ипотеку получила семья из Донецкой народной республики на покупку квартиры на вторичном рынке в городе Шахтёрске недалеко от Донецка. Размер кредита составил 850 тыс. руб., срок — 20 лет. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ Страхование». Важнейшим шагом для развития ипотеки станет программа жилищного строительства в новых регионах, которая разрабатывается Минстроем России.

НОВАТЭК изучает возможность строительства в Мурманской области завода по сжижению газа из трех линий по 6,8 млн т каждая, подтвердил глава компании Леонид Михельсон. О планах НОВАТЭКа ранее сообщали источники «Ъ». Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая — в 2029-м.

Компания Skywell начала продажу гибридного кроссовера HT-i на российском рынке. Подключаемый гибрид оснащен атмосферным 103-сильным бензиновым полуторалитровым двигателем со 177-сильным электромотором. В России Skywell HT-i доступен в трех комплектациях — Comfort (от 3,9 млн руб.), Premium (от 4,4 млн руб.) и Luxury (от 4,7 млн руб.). Автомобиль уже доступен у всех дилеров марки.