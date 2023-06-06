Суд обязал Росимущество по Башкирии привести бомбоубежища «в полную готовность»

Октябрьский райсуд Уфы удовлетворил иск районного прокурора, в котором тот просил обязать территориальное управление Росимущества включить в реестр федерального имущества три бомбоубежища в Уфе, а также оснастить их мебелью, оборудованием и поддерживать «в постоянной готовности к использованию по назначению». Адреса объектов в материалах дела не указаны.

Представитель прокуратуры в суде пояснил, что ведомство по итогам проверки соблюдения законодательства о гражданской обороне обнаружило нарушения Свода правил «Защитные сооружения гражданской обороны» и приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 года №583 при эксплуатации защитных сооружений.

Суд обязал ответчика принять спорные бомбоубежища в реестр федерального имущества и «привести указанные защитные сооружения в полную готовность к приему укрываемых». В частности, суд обязал Росимущество установить фильтрвентиляционное оборудование, заменить фильтры-поглотители, установить сборно-разборные двухъярусные нары, перекрасить двери, предусмотреть помещение для хранения продуктов, установить световые указатели и так далее.

Представитель управления Росимущества в судебном заседании участия не принимал.

О том, что в Госсовете Татарстана предложили провести ревизию укрытий и убежищ, «Ъ» писал в материале «Мест… не хватит».

Булат Баширов, Уфа