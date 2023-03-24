«Мест… не хватит»

На фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине депутаты Татарстана обеспокоились состоянием убежищ и укрытий в регионе. Как сообщил на заседании Госсовета член КПРФ Альберт Ягудин, сейчас защитные сооружения готовы укрыть лишь 4%с населения республики, а большинству жителей в случае опасности придется прятаться в подвалах, которые, по мнению депутата, необходимо «оборудовать всем необходимым». Также коммунист предложил создать онлайн-карту бомбоубежищ и провести пробную учебную эвакуацию меленького города или крупного предприятия. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин согласился, что в республике должны «быть готовыми к различным вариантам продолжения этой специальной военной операции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из имеющихся в Татарстане защитных сооружений гражданской обороны 71% «готовы или ограниченно готовы» к приему граждан, но в них сможет укрыться только 4% населения республики. Об этом на заседании Госсовета сообщил депутат фракции Альберт Ягудин, сославшись на информацию кабмина Татарстана, которая поступила в республиканский парламент.

Депутат констатировал: «Мест в бомбоубежищах, которые в большинстве своем находятся на предприятиях, не хватит». «Для основной массы населения укрытие — это подвал своего дома»,— сказал парламентарий. При этом он раскритиковал, как проводится учебная эвакуация в школах, когда учащиеся выходят из здания на улицы и «идут куда-то». «Сегодня нам известно, что защитными сооружениями при атаке с воздуха в городах выступают заглубленные помещения, (подземные переходы, стоянки, а также подвалы многоквартирных домов). Кому-то известно организованного размещения школьников в подвалах?»— задался вопросом коммунист.

Господин Ягудин сообщил, что, кроме Альметьевска, он нигде не видел, чтобы «кто-то обустраивал подвалы жилых домов, как того требует время». «Вот в Альметьевске в укрытии на улице Ленина имеется все необходимое для временного размещения жителей. В подвале есть водоснабжение, свет, бензиновый генератор, буржуйка с брикетами. Он оснащен биотуалетами, душевой, табуретами, питьевой водой, мешками для мусора и мешками с песком, огнетушителем. Также имеются аптечка, стеариновые свечи, аккумуляторные и керосиновые фонари. И это просто жилой дом», — рассказал коммунист.

Представитель КПРФ заявил, что в республике должны быть подготовлены «к различного рода техногенным и иным катастрофам». Он напомнил, что «Казань является категорийным городом по гражданской обороне», поскольку на его территории размещены девять химически опасных и 14 взрывоопасных объектов экономики. «Все знают, что ядовитые вещества вследствие свой тяжести идут по низу. Если не обеспечить обычные подвальные помещения жилых домов, а на данный момент это нельзя никак обеспечить, гермодверями, то население должно в таком случае эвакуироваться или идти на верхние этажи»,— отметил господин Ягудин.

Депутат задался еще одним вопросом: «Кто-нибудь видел учебную эвакуацию хотя бы одного маленького города или поселка?» «Я тоже не видел»,— сразу же ответил он. При этом коммунист обеспокоен, что «люди до сих пор не слышали сирены», а «недавно системы оповещения и вовсе взломали». Напомним, что проверка систем оповещения в Татарстане была запланирована на 1 марта 2023 года, но была отменена после хакерских атак в конце февраля, когда по теле- и радиоканалам транслировалась «ложная информация об угрозе воздушной опасности».

Впрочем, как выразился господин Ягудин, «не все так грустно». Он сообщил, что после его прошлого выступления «в подъездах домов стали клеить информационные сообщения о том, что ключи от подвалов в доме находятся у такого-то человека». Однако коммунист считает, что «это неэффективно» и «нужно менять, упрощать, улучшать механизм».

В заключении Альберт Ягудин предложил, чтобы депутаты на местах с представителями МЧС провели «полную ревизию» убежищ и укрытий, которые должны оборудовать всем необходимым муниципалитеты. Как считает коммунист, также, возможно, следует «провести пробную учебную эвакуацию населенного пункта или крупного промышленного предприятия». Кроме того, господин Ягудин предложил создать «онлайн-карты и приложение Татарстана со всеми убежищами, с информацией ответственных за это». «Наши IT-специалисты могут это сделать за месяц»,— выразил уверенность депутат.

«У нас вообще народ такой, мы все сами такие: пока петух не клюнет, мы особо не разгоняемся. Нам надо привести в порядок всю систему гражданской обороны»,— отреагировал на выступление коммуниста спикер Госсовета и лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин. Он обещал направить материалы главе МЧС Татарстана Рафису Хабибуллину и попросил вице-премьера республики Шамиля Гафарова взять вопрос на контроль.

Фарид Мухаметшин подтвердил, что «тот срыв (проверки систем оповещения — «Ъ»), о котором говорили, имел место». «Мы объявляли тревогу, а тревога не получилась. Потому что не сработало где-то, контакт или чего-то еще»,— сказал спикер. Он обратил внимание, что «сегодня ситуация такая: мы должны мобилизоваться, не пугая народ». «И быть готовыми к различным вариантам продолжения этой специальной военной операции»,— заключил председатель парламента.

Кирилл Антонов