Экс-директор ГУДП «Центр» Геннадий Фомин получил условный срок по делу о растрате

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам условно бывшего директора ГУДП «Центр» Геннадия Фомина. Своей вины в крупной растрате он не признал (ч. 4 ст. 160 УК), сообщили 10 мая в пресс-службе городской прокуратуры.

Как установил суд, с февраля по апрель 2020 года Геннадий Фомин совершил хищение средств в размере 9,5 млн руб. Он организовывал подготовку фиктивного договора по уборке тротуаров Фрунзенского района в 2020 году и сам же подписал его. Сообщником Геннадия Фомина оказался генеральный директор ООО «Эконева» Юрий Чернокозинский, который подготовил фиктивные акты приемки выполненных работ.

«В ходе судебного производства по уголовному делу ущерб возмещен в полном объеме»,— отметили в пресс-службе.

Красногвардейский суд приговорил Геннадия Фомина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, а Юрия Чернокозинского — к трем годам условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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