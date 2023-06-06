Комиссия из Бангладеш оценила процесс обучения специалистов АЭС «Руппур» на Нововоронежской АЭС

Нововоронежскую АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») посетили представители Бангладешской комиссии по атомной энергии, АНО ДПО «Техническая академия Росатома», АО «Русатом Сервис».

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Цель визита — проведение инспекции процесса обучения на Нововоронежской АЭС специалистов АЭС «Руппур»*, которая сооружается Госкорпорацией «Росатом» в Бангладеш по проекту инновационных энергоблоков поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.

«Энергоблоки №6 и №7 Нововоронежской АЭС являются референтными для наших двух энергоблоков АЭС «Руппур». Мы заинтересованы в развитии атомной энергетики и хотим сделать свою АЭС максимально похожей на вашу. Нам очень важно перенять опыт и все изучить. Мы довольны высоким уровнем программы обучения наших специалистов», - сказал директор по строительству АЭС «Руппур» Ислам Ашрафул.

На данный момент на нововоронежской площадке обучаются 52 специалиста АЭС «Руппур». До конда 2023 года знания получат 367 атомщиков из Народной Республики Бангладеш.

Всего же с 2019 года на базе Проектного офиса «Международный центр подготовки персонала» Нововоронежской АЭС прошли обучение 1643 специалиста из Бангладеш. Их подготовка включает изучение теоретических материалов, обучение в лабораториях и мастерских, отработку навыков на специальных тренажерах, стажировку на рабочих местах на производстве. Отметим, что Нововоронежская АЭС стала первой среди российских атомных станций, где в 2016 году был создан «Международный центр подготовки персонала».

Несмотря на санкционное давление, наша страна продолжает укреплять сотрудничество с дружественными государствами и заключать новые международные контракты, перестраивая свои экспортные поставки на торговлю со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. В то же время, Россия продолжает играть значимую роль в существующих союзах и готовится стать частью новых экономических проектов.