Dogma создаст в Краснодаре новый городской парк с озером

Строительная компания Dogma объявляет о начале реализации масштабного биотек проекта в мкр «Самолет».



Фото: freepik.com

Парк с искусственным озером общей площадью более 9 га станет новой достопримечательностью Западного обхода и местом отдыха горожан.

Dogma приступила к строительству уникального ландшафтного экообъекта в районе Западного обхода. Новый проект включает в себя парковую аллею и крупный искусственный водоем с благоустроенной набережной, ресторанными двориками и зонами отдыха.

Концепция достопримечательности принадлежит известному итальянскому дизайнеру Паскуале Мариани. По замыслу автора, парк станет живописным оазисом в городской среде — местом встречи и отдыха жителей мкр «Самолет». Центральная идея ландшафтного проекта заключается в создании полноценного озера. Вокруг водоема будет возведено более 6 га благоустроенной территории.

В планах девелопера — строительство ресторанов с видом на озеро, зоны фудкорта, плоскостного фонтана, зеленого моста, специальной зоны тишины для занятий йогой и «природного» амфитеатра. Кроме того, вокруг воды и внутри парка будет проложена система пешеходных дорожек, охватывающих все дизайнерские элементы ландшафта.

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ООО Специализированный застройщик "Самолет -5". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/. https://1dogma.ru