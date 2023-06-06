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Власти Евпатории предупредили жителей об учениях со стрельбой на полигоне

На полигоне в Евпатории начались учения со стрельбой. Об этом сообщила глава города Елена Демидова в Telegram.

Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

« Если будут слышны звуки выстрелов и хлопков, сохраняйте спокойствие»,— отметила госпожа Демидова.

Ранее учения в Евпатории провели 23 мая. В городе были слышны громкие звуки. Мэр призвала жителей сохранять спокойствие.

Накануне учения прошли в Севастополе. Тренировочные стрельбы сил противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) провел Черноморский флот. Глава города Михаил Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.

Анастасия Донскова

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