14 тысяч литров суррогатного сидра изъяли в Удмуртии полицейские

В складских помещениях и магазинах Удмуртии полицейские изъяли порядка 14 тыс. л алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр», после употребления которого погиб местный житель. Об этом сообщает МВД Медиа.

Партии этого напитка также изъяли в Ульяновской — 216 тридцатилитровых кег, Пензенской областях — 1,7 тыс. л сидра, Мордовии – более 250 л. Мероприятия также прошли в Нижегородской и Самарской областях, где сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовик с пластиковыми кегами общим объемом 810 л, а также документы на получение алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр».

Напомним, в столице Удмуртии скончался 20-летний молодой человек, накануне отравившийся суррогатным «сидром». Женщина, также отравившаяся некачественным алкоголем, находится в тяжелом состоянии в больнице. Оба пострадавших отравились метанолом, что подтверждается лабораторными исследованиями. Токсикологическое отделение ГКБ №6 готово к возможному поступлению новых пострадавших

Подробнее читайте в материале «Суррогат довел до критического состояния».