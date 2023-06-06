В июле возобновится сезонное железнодорожное сообщение между Самарой и Калининградом

С начала июля до конца лета будет возобновлено сезонное железнодорожное сообщение между Самарой и Калининградом. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Из Калининграда поезда сообщением до Челябинска будут следовать по понедельникам с 3 июля по 28 августа с прибытием в Самару в среду. В обратном направлении они отправятся с 7 июля по 1 сентября по пятница с прибытием в самый западный областной центр России в воскресенье.

Маршрут поезда пройдет через Сызрань, Пензу, Моршанск, Ряжск, Тулу, Козельск, Смоленск и Минск. Он следует через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе.

Ранее сообщалось, что до середины сентября запущен сезонный скорый поезд сообщением Самара — Минск.

Андрей Сазонов