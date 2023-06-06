Песков отказался комментировать ситуацию с массовым отравлением сидром в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об отравлении жителей регионов алкогольным напитком «Мистер сидр». По последним данным, в результате отравления алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях умерли свыше 20 человек.

«Это не является темой нашего конференц-кола и не может являться»,— сказал пресс-секретарь президента. После этого журналисты обратили внимание Дмитрия Пескова на слова академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, который сравнил массовое отравление сидром с террористическим актом. «Тогда надо обратиться в Федеральную службу безопасности»,— ответил господин Песков.

В общей сложности только в Ульяновской области напитком «Мистер сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт, отравился 51 человек. Случаи отравления выявили во всем Приволжском федеральном округе. СКР возбудил уголовное дело. По делу об отравлении задержан предприниматель из Самарской области Анар Гусейнов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пейте сидр, не отходя от больницы».