FinExpertiza: доля нижегородцев с доходами выше среднего выросла до 33%

По итогам 2022 года доля жителей Нижегородской области с ежемесячным доходом выше 45 тыс. руб. (средний в России) выросла до 33,5%, или 1 млн граждан. В 2021 году показатель был на 6,5 процентного пункта ниже, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среднемесячный доход выше 45 тыс. руб. в 2022 году имели 53,1 млн россиян, за год их доля увеличилась с 30% до 36,2%. Больше всего их среди жителей Чукотки (78,2%), Ямала (74,2%) и Москвы (74%), меньше всего — Ингушетии (4,4%) и Карачаево-Черкесии (6,7%).

В 2022 году из-за индексации соцвыплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев, сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. «За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума (до 10,5%), а неравенство в доходах населения сократилось»,— добавила она.

Елена Ковалева