Полицейские нашли девушку-дизайнера, пропавшую девять дней назад по пути в Новороссийск

Сотрудники полиции нашли живой 25-летнюю Валентину Г., которая перестала выходить на связь с родными 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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«Ее жизни и здоровью ничего не угрожало»,— отмечено в сообщении.

По данным полиции, девушка переехала жить и работать в Новороссийск.

Ранее сообщалось, что дизайнер Валентина Г. 28 мая должна была отправиться на вечернем поезде в Киров на собеседование. Девушка взяла такси из Кабардинки до Новороссийского железнодорожного вокзала. Примерно за полчаса до отправления поезда девушка написала сообщение матери: «Села в такси, скоро буду на вокзале». После этого мобильный телефон был выключен, больше на связь она не выходила.

Наталья Решетняк

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