Девушка-дизайнер пропала 28 мая по дороге из Кабардинки в Новороссийск

Полиция начала поиски 25-летней жительницы села Кабардинка (Геленджик), которая вечером 28 мая села в такси, чтобы добраться до железнодорожного вокзала Новороссийска, и пропала. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным Telegram-канала Kub Mash, пропавшая Валентина Гаврилова должна была отправиться на вечернем поезде в Киров, куда ее пригласили на собеседование (девушка по профессии дизайнер). Однако до поезда жительница Кабардинки не добралась, билеты не сдавала. Примерно за полчаса до отправления состава Валентина Гаврилова написала сообщение матери: «Села в такси, скоро буду на вокзале». После этого мобильный телефон был выключен, больше на связь она не выходила.

Как сообщает «Рен-ТВ», в Кирове Валентину обещали устроить в театр дизайнером. Девушка заранее пригласила маму к себе, 1 июня они должны были встретиться.

Расстояние от Кабардинки до Новороссийска составляет около 16 км, время в пути на автомобиле - около 40 минут.

На территории Щербиновского района Кубани начались поиски семейной пары Полковниченко, пропавшей 28 мая. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», в день исчезновения при супругах был белый лабрадор.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram