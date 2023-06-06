Погорельцы из поселков Сосьва и Таежный смогут бесплатно получить землю

Жители поселков Сосьва и Таежный (Свердловская область), потерявшие свои дома в результате пожаров, бесплатно получат землю для строительства нового жилья. Соответствующий закон принят на заседании Законодательного собрания под председательством Людмилы Бабушкиной.

Жителям будут предоставляться участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Напомним, ранее губернатор региона Евгений Куйвашев предложил бесплатно предоставлять земельные участки жителям поселков Сосьва, Таежный и Махнево. В Сосьве в результате пожара, площадь которого достигала 9 тыс. кв. м., сгорели более 100 домов — порядка 400 человек лишились жилья. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте