Евгений Куйвашев предложил бесплатно выдать землю погорельцам из Сосьвы и Таежного

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил бесплатно выдать земельные участки жителям поселков Сосьва, Таежный и Махнево, которые потеряли дома в результате пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Депутаты регионального законодательного собрания инициативу поддержали.

Эта мера направлена на помощь жителям поселков, чьи дома были уничтожены огнем, а участки под ними никак не были оформлены. Члены комитета заксобрания по аграрной политике и земельным отношениям рекомендовали рассмотреть соответствующий законопроект на очередном заседании парламента 6 июня.

Напомним, в Сосьве в результате пожара, площадь которого достигала 9 тыс. кв. м., сгорели более 100 домов — порядка 400 человек лишились жилье. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей.

Ранее свердловские власти начали оказывать материальную помощь даже тем погорельцам, кто проживали в домах без прописки.

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