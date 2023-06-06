«Возвращение Месси в Каталонию может стать сказкой»

Отец Месси встретился с президентом «Барселоны», чтобы обсудить возращения сына в клуб, сообщают спортивные СМИ. «Лео хочет вернуться в "Барсу", и я тоже хочу, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен»,— приводит слова Хорхе Месси испанский журналист Тони Хуанмарти. Все противоречивые новости об аргентинской звезде собрал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler, AP Фото: Michel Euler, AP

Новостей, в которых фигурирует фамилия Месси, в последние дни все больше. То говорят о новом предложении «Барселоны», то вдруг пишут о том, что этого предложения не было. Частенько появляется в новостной ленте имя отца Месси — Хорхе. Он, как Фигаро, то здесь, то там. То вроде как встречается с руководством «Барсы» по поводу будущего контракта сына, то дает согласие шейхам из Саудовской Аравии на продолжение карьеры Лионеля на Ближнем Востоке.

Понять, что в этом информационном потоке правда, а что ложь, не представляется возможным. Но если посмотреть правде в глаза, то создается впечатление, что болельщиков готовят к решению аргентинца, которое не все воспримут позитивно.

Вместе с тем такому игроку, как Месси, не место в Саудовской Аравии, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Франции: «Думаю, что если такое решение и будет принято, то аргентинец до последнего не станет это афишировать. Это, конечно, не клеймо на его карьере, но многие думают, что Месси — все же именно футболист, а не бизнесмен».

Но дело в том, что клубов, которые могут платить Месси зарплату, хотя бы сопоставимую с той, которую он получал в ПСЖ, немного. Причем от них по поводу Месси пока ничего не слышно. «Пари Сен-Жермен» мог позволить себе выплачивать Аргентинцу около €70 млн с учетом бонусов. «Барселона» при всем уважении такую сумму просто не потянет. Так что игрок точно потеряет в деньгах, если решит вернуться.

Но самое главное — он не нужен клубу, если говорить о спортивной составляющей, отметил эксперт по испанскому футболу Станислав Рынкевич: «Возвращение Месси может дать "Барселоне" много финансовой, политической, имиджевой выгоды, какой угодно, кроме спортивной. Мне кажется, что в этом плане его переход скорее перечеркнет многие вещи, которые Хави делал последние полтора сезона».

Есть еще один вариант развития событий — переезд Месси в США, но предложение, которое сделал звезде «Интер» из Майями, можно не учитывать: всего €50 млн в год. Стоило ли из-за этого уходить из ПСЖ? Ответ на этот вопрос очевиден. А шейхи из Саудовской Аравии умеют уговаривать. €200 млн в год получает Роналду и будет получать Карим Бензема.

Так что переезд Месси в Саудовскую Аравию — реальный сценарий, пояснил футбольный менеджер Юрий Белоус: «Я бы этому не удивился. Потому что на Ближнем Востоке готовы выделять сумасшедшие деньги на футбол, которые нигде больше не заплатят. Они хотят привлечь внимание, тем более саудиты стремятся выиграть право на проведение Чемпионата мира».

Наверное, возвращение Месси в Каталонию может стать сказкой, которая вернет болельщикам веру в то, что звезды думают не только о доходах. В конце концов, возвращался же в «Милан» Златан Ибрагимович, серьезно теряя в деньгах.

Но дело в том, что шейхи предлагают Месси €1,2 млрд за два года, и он может стать либо самым высокооплачиваемым футболистом всех времен и народов на долгие годы, либо первым в истории футболистом, который отказался от такой суммы.

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