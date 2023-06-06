Режим «черного неба» вводится в Красноярске, Ачинске, Минусинске и Назарово

В Красноярском крае режим неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) вводится в четырех городах, сообщает Среднесибирское УГМС. В Красноярске режим продлится с 19:00 6 июня по 19:00 9 июня, в Ачинске, Назарово, Минусинске – с 19:00 6 июня по 07:00 9 июня. Во всех этих городах объявлены НМУ первой степени опасности, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В регионе с 7 по 9 июня ожидается сильная жара – в центральных и южных районах Красноярского края максимальная температура воздуха составит +35 градусов и выше.

Ранее синоптики сообщили, что в начале июня во всех регионах Западной Сибири отмечено аномальное отклонение температуры воздуха. Такие данные за этот период фиксируются впервые с 1991 года. Превышение от среднедекадных значений составляет от 8 до 12 градусов, рассказали «Ъ-Сибирь» в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

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Оксана Павлова