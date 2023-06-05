Синоптики сообщили об аномальной жаре в начале июня в Сибири

В начале июня во всех регионах Западной Сибири отмечено аномальное отклонение температуры воздуха. Такие данные за этот период фиксируются впервые с 1991 года. Превышение от среднедекадных значений составляет от 8 до 12 градусов, рассказали «Ъ-Сибирь» в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Самый высокий пик синоптики прогнозируют 8 июня – столбики термометров превысят отметку +40 градусов, затем температурный фон начнет ослабевать.

Так, по данным Гидрометеостанции, в ближайшие трое суток в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай воздух прогреется до 35 градусов и выше.

На территории регионов Западной Сибири объявлена чрезвычайная (5 класса) пожароопасность, действует особый противопожарный режим.

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Лолита Белова