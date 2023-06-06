НОВАТЭК подтвердил планы по строительству Мурманского СПГ-завода

НОВАТЭК изучает возможность строительства в Мурманской области завода по сжижению газа из трех линий по 6,8 млн тонн каждая, подтвердил глава компании Леонид Михельсон. О планах НОВАТЭКа ранее сообщали источники «Ъ». Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая — в 2029 году.

Господин Михельсон сказал, что «Мурманский СПГ» может использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода могут вывозить танкерами без ледового класса. «Этим решаем сразу две задачи. В регионе имеется значительный профицит генерации — порядка 1 ГВт, в основном на Кольской АЭС. Эти мощности мы можем задействовать для нашего проекта. А главное — незамерзающая акватория позволит обеспечивать вывоз продукции танкерами без ледового класса»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

По данным «Ъ», проект уже обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака. Сумма инвестиций неизвестна. Газ для завода НОВАТЭК планирует получать из Единой системы газоснабжения, для чего нужно построить газопровод Волхов—Мурманск—Белокаменка протяженностью 1,3 тыс. км. Возможно, НОВАТЭК и «Газпром» будут взаимодействовать через агентское соглашение, как в проекте «Криогаз-Высоцк» на Балтике.

Подробности — в материале «Ъ» «Расжижение ядра».