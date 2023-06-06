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В суд направлено дело обвиняемого в массовой гибели зайцев в Кагальницком районе

В Зерноградский районный суд Ростовской области направлено уголовное дело в отношении агронома местного хозяйства Романа Корольчука, который допустил нарушение при использовании химических веществ против грызунов на полях, что привело к массовой гибели зайцев в Кагальницком районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Согласно материалам дела, с октября по ноябрь прошлого года, в ходе дератизационных работ на землях сельскохозяйственного предприятия, агроном допустил нарушения правил использования приманки с ядовитыми веществами.

«Доступ к приманке стал возможным для диких животных, обитающих на указанной территории. Это повлекло массовую гибель зайцев-русаков»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

Роману Корольчуку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 247 УК РФ (использование химических веществ с нарушением установленных правил, если это деяние повлекло массовую гибель животных).

Как писал ранее «Ъ-Юг», в декабре прошлого года на территории Кагальницкого района было 19 павших зайцев и два фазана. По информации регионального Общества охотников, в отношении должностных лиц местного предприятия СПК АФ «Новобатайская», на полях которой было обнаружено рассыпанное отравленное зерно, проводилась следственная проверка.

Анастасия Назарова

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