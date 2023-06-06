Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о проблемах с водоснабжением из-за ЧП на Каховской ГЭС

Мэр города Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) Александр Вилкул сообщил, что из-за ЧП на Каховской ГЭС в городе начались проблемы с водоснабжением. По его словам, из-за случившегося в городе увеличился забор воды гражданами, в связи с чем властям пришлось ограничить подачу воды населению.

«Криворожцы, прекратите панику. Я же написал — вода будет. Забор воды за последние 5 часов увеличился в 2 раза — все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает»,— сообщил господин Вилкул в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация с водоснабжением в городе оценивается как «очень сложная», в мэрии Кривого Рога проводится экстренное совещание.

В комментарии изданию «Страна» Александр Вилкул пояснил, что власти Кривого Рога готовились к возможной аварии на Каховской ГЭС и понимают, что делать в сложившейся ситуации. «70% воды, которую потребляет Кривой Рог, идет из Каховского водохранилища. Соответственно, из-за падения уровня воды там в Кривом Роге будут проблемы с водоснабжением. Мы понимали уже год назад, что такое возможно, и провели много технических мероприятий. Проложили больше 14 км труб, оптимизируя систему водоснабжения. Поэтому у нас есть некая фора по времени, чтобы понять, насколько упадет уровень воды в Каховке»,— добавил украинский чиновник.

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. Украинская сторона обвинила в случившемся Россию. Власти подконтрольной РФ части Херсонской области заявляют, что причиной разрушения станции стали удары ВСУ. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что после разрушения станции уровень воды поднялся до пяти метров. Представители обеих стран считают, что восстановить гидроэлектростанцию будет невозможно.

Александр Кислов