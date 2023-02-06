В Тюмени с 6 февраля стали платными более 1 тыс. парковочных мест

С 6 февраля в центре Тюмени заработали новые платные парковки на 1,2 тыс. мест, сообщает 72.ru. Оплата введена на отрезке улиц в границах улиц: Первомайская – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская, а также ул. Республики от Мельникайте до Максима Горького и на ул. Луначарского.

Парковки работают по будням с 07:00 до 19:00. Стоимость — 30 руб. в час. Размер штрафа за неоплаченную до конца дня парковку – 2,5 тыс., при повторном нарушении – 5 тыс. руб. При этом в первую неделю штрафовать нарушителей не станут.

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