Руководитель одной из крупнейших УК Тольятти стал фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ДЖКХ» Виктора Попова в Тольятти. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, в период с января 2017 по декабрь 2019 года подозреваемый умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость путем неправомерного применения льготы, предусмотренной пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, посредством заключения фиктивных договоров с несколькими организациями, которые являются участниками схемы "дробления бизнеса" и аффилированными организациями ООО "ДЖКХ"»,— говорится в сообщении.

Кроме того, силовики установили, что подозреваемый ежемесячно выплачивал своим сотрудникам и сотрудникам аффилированных организаций материальную помощь через профсоюзы. Таким способом он уклонился от уплаты страховых взносов и налогов на общую сумму свыше 152 млн руб.

Дома и на работе у подозреваемого прошли обыски. Назначены судебные экспертизы. ООО «ДЖКХ» является одной из крупнейших управляющих компаний Тольятти.

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством АО «Росскат». Общая сумма, которую не выплатила компания фискальному органу, составила 1,2 млрд руб.

Георгий Портнов