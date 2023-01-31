В Самаре возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством АО «Росскат»

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) руководством АО «Росскат». Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №5. По версии следствия, руководство самарской компании умышленно занизило сумму налогооблагаемой базы посредством заключения фиктивных договоров на переработку давальческого медесодержащего сырья с несколькими организациями. Позже были предоставлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с включенными заведомо ложными сведениями. В итоге организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,2 млрд руб.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы.

В конце 2019 года операционный контроль над «Росскатом», находившимся в затяжном финансовом кризисе, установил банк «Траст». В кредитной организации заявили о планах запустить финансовое оздоровление предприятия. Общий долг его оценили в размере 7 млрд руб. В банке пришли к выводу, что погашение такой суммы задолженности невозможно за счет операционной деятельности предприятия, поэтому оздоровить компанию планировалось через снижение налоговых и кредитных рисков и продажу предприятия профильному инвестору. Кроме того, в банке отметили, что прежнее руководство организации допустило серьезные нарушения: рост задолженности предприятия без достаточной залоговой базы, нецелевое расходование кредитных средств, корректировку бухгалтерской отчетности, уход от налогов и т.д. В марте 2021 года арбитражный суд признал «Росскат» банкротом и открыл конкурсное производство.

Подробнее о ситуации на АО «Росскат» — в материале «Ъ-Волга» «Третий лишний».

Андрей Сазонов