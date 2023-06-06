У члена избиркома от петербургского «Яблока» провели обыски и отправили его на допрос в СК

Правоохранительные органы провели обыски в доме одного из членов территориальной избирательной комиссии (ТИК №16) — главы Фрунзенского районного отделения «Яблока» Василия Неустроева. Он доставлен на допрос, сообщили утром, 6 июня, в пресс-службе партии.

По данным петербургского «Яблока», в ходе обысков силовики спилили в дверь и не объявили причину визита. Адвоката господину Неустроеву также не пустили.

«Недопуск адвоката к Неустроеву - это прямое нарушение закона. Василий Неустроев — это человек исключительно законопослушный, я знаю его давно и лично. Партия будет делать все, чтобы помочь ему в этой ситуации»,— заявил заместитель председателя «Яблока» и депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.

Напомним, что сегодня, 6 июня, обыски прошли также у фигурантов дела «Весны» (движение «Весна» признано иностранным агентом и экстремистской организацией). По предварительным данным, одного из активистов, Евгения Затеева, планируют доставить в Москву.

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