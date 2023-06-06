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обновлено 11:11

В Пермском крае обнаружили продукцию «Мистер Сидр», яблочным сидром которого в ПФО отравились более 60 человек

В Прикамье обнаружен вишневый напиток производителя «Мистер Сидр», продукцией которого отравились покупатели в Ульяновской и Нижегородской областях.

Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор, в розничной продаже в крае нет яблочного сидра, который и вызвал отравления и смерти в других регионах. Тем не менее пробы вишневого напитка «Мистер Сидр» отправлены на исследования.

Уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще около 50 человек госпитализированы, расследует ГСУ СКР. Подробнее — в материале «Ъ» «Пейте сидр, не отходя от больницы».

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