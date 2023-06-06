В Чите ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в дискредитации участников СВО

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ России задержали 27-летнего жителя Читы, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации). Как сообщила пресс-служба регионального УФСБ, ранее он неоднократно привлекался по аналогичной ст. 20.3.3 КоАП России. В ведомстве не стали уточнять, когда мужчина был задержан.

«Привлечение к административной ответственности не помешало фигуранту дела и дальше осуществлять свою противоправную деятельность. Он продолжил размещать в сети Интернет видеоролики и текстовые сообщения, дискредитировавшие действия вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции на территории Украины»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в результате обысков, проведенных по местам прописки и временного пребывания мужчины, «было обнаружено большое количество украинской символики». В частности, наклейки с проукраинскими надписями и флаг Украины.

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Влад Никифоров, Иркутск