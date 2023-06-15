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Коммерсантъ FM
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Серебро и ассигнации

В 1769 году в Санкт-Петербурге был учрежден Ассигнационный банк, получивший исключительное право выпуска ассигнаций. До 1786 года сохранялся паритет серебряного рубля и ассигнационного рубля, после чего началось постепенное падение курса ассигнационного рубля. В 1787 году — 1,03 руб. ассигнациями за рубль серебром, в 1789 году — 1,09 руб., в 1791 году — 1,23 руб., в 1796 году, последнем году правления Екатерины Великой,— 1,42 руб.

Поскольку жалованье выплачивалось ассигнациями, то в реальном выражении оно постоянно снижалось.

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