Заработки и цены эпохи Екатерины II

Согласно Книге штатов, жалованья гражданских служащих в 1763 году выглядели так. В Правительствующем Сенате сторож получал 24 руб. в год. У сенатских служащих были самые высокие жалованья: копиист — 150 руб., канцелярист — 300 руб., переводчик — 375 руб., секретарь — 750 руб., обер-прокурор — 2 тыс. руб. В коллегиях (центральные государственные учреждения, предшествовавшие министерствам) копиист получал 100–120 руб., канцелярист — 150–200 руб., переводчик — 225–300 руб., бухгалтер — 225–300 руб., секретарь — 375–540 руб., надворный советник (по рангу соответствует подполковнику) — 450–600 руб., коллежский советник — 600–750 руб., статский советник — 750 руб., президент — 1875–2250 руб.

В провинции уровень зарплат был ниже. В губерниях (кроме Санкт-Петербургской) губернатор получал 2250 руб. в год, его товарищи (заместители) — 750 руб., канцеляристы — 150 руб., копиисты — 100 руб. В уездных городах копиисту платили 60 руб., самым высоким было жалованье воеводы — 375 руб.

Плотник, кузнец, каменщик, стекольщик, извозчик, цирюльник могли зарабатывать 12–20 руб. в год.

Лекарь на военной или гражданской службе мог получать до 400–600 руб. в год.

В 1773 году в Санкт-Петербурге фунт (410 г) сахара стоил 12,5 коп., аршин (71 см) ситца — 20 коп., пара шелковых мужских чулок — 3,67 руб., дамских — 2,08 руб., пара хлопчатобумажных мужских чулок — 72 коп., дамских — 50 коп. Сажень (около 9,7 куб. м) дров в 1774–1776 годах — 1,2 руб. В 1793 году можно было снять трехкомнатную квартиру с конюшней за 8 руб. в месяц.