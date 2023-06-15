Деньги 15.06.2023, 00:01 Задолженность по ипотеке на рынке новостроек в РФ Выйти из полноэкранного режима I кв.2021 II кв.2021 III кв.2021 IV кв.2021 I кв.2022 II кв.2022 III кв.2022 IV кв.2022 I кв.2023 Общая задолженность (млн руб.) 2 273 882 2 496 304 2 583 227 2 816 803 3 014 419 2 954 823 3 176 619 3 386 519 3 522 749 Динамика за квартал (%) 9,8 3,5 9 7 -2 7,5 6,6 4 Просроченная задолженность (млн руб.) 7 153 6 641 6 270 5 564 5 366 4 893 4 936 4 758 4 962 Динамика за квартал (%) -7,2 -5,6 -11,3 -3,6 -8,8 0,9 -3,6 4,3 Доля просроченной задолженности (%) 0,31 0,27 0,24 0,2 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН.Аналитика» по данным ЦБ РФ.