Чего стоит кредит

Средневзвешенная ставка — это средняя ставка по всем кредитам, выдаваемым банками на рынке, в зависимости от суммы финансирования и срока, то есть реальная средняя стоимость ссудных денег. Полная стоимость кредита (ПСК) — все затраты на обслуживание кредита, включающие сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и прочие расходы, влияющие на условия кредитного договора.

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ в расчет ПСК входят: