Чего стоит кредит

Средневзвешенная ставка — это средняя ставка по всем кредитам, выдаваемым банками на рынке, в зависимости от суммы финансирования и срока, то есть реальная средняя стоимость ссудных денег. Полная стоимость кредита (ПСК) — все затраты на обслуживание кредита, включающие сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и прочие расходы, влияющие на условия кредитного договора.
В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ в расчет ПСК входят:
- платежи по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа);
- платежи по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа);
- платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам следует из условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
- плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении договора потребительского кредита (займа);
- платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует из условий договора потребительского кредита (займа);
- сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
- сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором предлагаются разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей.