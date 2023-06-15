Как восстанавливается кредитование

По данным Frank RG, населению в апреле 2023 года было выдано кредитов на сумму свыше 1,310 трлн руб. Это на 2% меньше, чем в марте, но на 311,6% больше, чем годом ранее. На март—апрель 2022 года пришлось наибольшее падение розничного кредитования. Ранее рост обеспечивался преимущественно сегментом ипотечного кредитования, в апреле же 2023 года его показатели остались на уровне мартовских — 572,6 млрд руб. Наибольший рост показал наиболее пострадавший в прошлом году сегмент — автокредитование: российские банки выдали автокредитов на 109,5 млрд руб. Это максимальный объем выдач с 2013 года, следует из данных Frank RG. Рекордным по итогам апреля оказался и средний чек автокредита: 1,422 млн руб.