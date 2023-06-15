Способы входа

В Индию нерезидент может войти тремя способами: получением статуса Foreign Portfolio Investor (FPI), через соглашение об удержании инвестиций в течение определенного времени (Voluntary Retention Route) либо путем вложений в государственные облигации и ограниченный круг «голубых фишек» (Fully Accessible Route). В зависимости от способа входа будет доступен различный набор торгуемых на бирже инструментов, при этом максимально широк он в случае получения статуса FPI. В рамках режима FPI существует два способа инвестирования: для иностранного институционального инвестора (FII) и квалифицированного иностранного инвестора (QFI). «Для получения статуса FPI необходимо быть резидентом страны, в которой, во-первых, регулятор рынка ценных бумаг входит в международную организацию IOSCO либо соответствует определенным критериям, а во-вторых, соблюдаются стандарты FATF по борьбе с отмыванием денег»,— отмечает Виктор Барк из УК «Альфа-Капитал». Самостоятельно получить такой статус нельзя, необходимо воспользоваться услугой одного из сертифицированных участников депозитарного учета (DPP), выполняющего функции кастодиана, который собирает необходимые документы и подает их в регистрирующий орган. «Большую часть времени занимает подготовка и обмен документами — сбор полного комплекта документов для получения статуса FPI может занять 3–6 месяцев»,— рассказал господин Барк.

В Китае два основных способа доступа к бирже через получение статуса «квалифицированный иностранный институциональный инвестор» (QFII) и «юаневый квалифицированный иностранный институциональный инвестор» (RQFII). На удовлетворение требованиям претендента проверяет Комиссия по ценным бумагам Китая. «Комиссия запрашивает большой объем информации по структуре акционеров, финансовому положению кандидата и инвестиционной стратегии на рынках Китая. Поэтому лишь немногие компании из России получат этот статус»,— уверен Андрей Майоров из УК «Ингосстрах-Инвестиции». По его словам, на проведение переговоров с местными консультантами ушло около трех месяцев, столько же ушло на получение статуса QFII.