Условия для получения дивидендов

В отчете про дивиденды аналитики SberCIB обращают внимание, что для получения дивидендов участник рынка должен купить бумагу не позднее чем за два торговых дня до закрытия реестра. После закрытия реестра акционеров котировки, как правило, снижаются примерно на величину дивидендных выплат в пересчете на акцию, а потом постепенно восстанавливаются. Закрытие реестра не значит, что деньги сразу поступают на счет акционера. «Согласно ФЗ №208 "Об акционерных обществах", дивиденды должны поступить инвесторам в течение 25 рабочих дней после закрытия реестра»,— отмечается в отчете.