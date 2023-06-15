Акции, дивидендные доходности которых превышают 5% и закрытие реестров по которым произойдет после 15 июня

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|Эмитент
|Типы бумаг
|Последняя дата для покупки акций
|Дата закрытия реестра
|Размер дивидендов (руб.)
|Дивидендная доходность (%)
|Цена акции на 2 июня 2023 года
|«Россети Ленэнерго»
|ап*
|23.06.2023
|27.06.2023
|18,83
|9,23
|203,95
|МТС
|ао**
|27.06.2023
|29.06.2023
|34,29
|10,01
|342,65
|«Татнефть»
|ап
|30.06.2023
|04.07.2023
|27,71
|6,03
|459,7
|«Татнефть»
|ао
|30.06.2023
|04.07.2023
|27,71
|6,03
|459,8
|«Мосэнерго»
|ао
|30.06.2023
|04.07.2023
|0,18652
|6,59
|2,83
|«Совкомфлот»
|ао
|03.07.2023
|05.07.2023
|4,29
|4,64
|92,41
|«Башнефть»
|ао
|05.07.2023
|07.07.2023
|199,89
|10,00
|1999
|«Башнефть»
|ап
|05.07.2023
|07.07.2023
|199,89
|11,80
|1694
|ЛСР
|ао
|05.07.2023
|07.07.2023
|78
|10,20
|765
|«Мордовэнергосбыт»
|ао
|05.07.2023
|07.07.2023
|0,032768
|5,98
|0,548
|ДИОД
|ао
|05.07.2023
|07.07.2023
|0,8
|6,76
|11,84
|«Соллерс»
|ао
|06.07.2023
|10.07.2023
|45,39
|6,64
|684
|ОГК-2
|ао
|06.07.2023
|10.07.2023
|0,058075847
|8,08
|0,7188
|«Казаньоргсинтез»
|ао
|07.07.2023
|11.07.2023
|9,1
|8,39
|108,5
|«РусГидро»
|ао
|07.07.2023
|11.07.2023
|0,05205448
|5,92
|0,879
|Банк «Кузнецкий»
|ао
|07.07.2023
|11.07.2023
|0,002666253
|5,74
|0,04646