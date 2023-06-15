Акции, дивидендные доходности которых превышают 5% и закрытие реестров по которым произойдет после 15 июня

Эмитент Типы бумаг Последняя дата для покупки акций Дата закрытия реестра Размер дивидендов (руб.) Дивидендная доходность (%) Цена акции на 2 июня 2023 года «Россети Ленэнерго» ап* 23.06.2023 27.06.2023 18,83 9,23 203,95 МТС ао** 27.06.2023 29.06.2023 34,29 10,01 342,65 «Татнефть» ап 30.06.2023 04.07.2023 27,71 6,03 459,7 «Татнефть» ао 30.06.2023 04.07.2023 27,71 6,03 459,8 «Мосэнерго» ао 30.06.2023 04.07.2023 0,18652 6,59 2,83 «Совкомфлот» ао 03.07.2023 05.07.2023 4,29 4,64 92,41 «Башнефть» ао 05.07.2023 07.07.2023 199,89 10,00 1999 «Башнефть» ап 05.07.2023 07.07.2023 199,89 11,80 1694 ЛСР ао 05.07.2023 07.07.2023 78 10,20 765 «Мордовэнергосбыт» ао 05.07.2023 07.07.2023 0,032768 5,98 0,548 ДИОД ао 05.07.2023 07.07.2023 0,8 6,76 11,84 «Соллерс» ао 06.07.2023 10.07.2023 45,39 6,64 684 ОГК-2 ао 06.07.2023 10.07.2023 0,058075847 8,08 0,7188 «Казаньоргсинтез» ао 07.07.2023 11.07.2023 9,1 8,39 108,5 «РусГидро» ао 07.07.2023 11.07.2023 0,05205448 5,92 0,879 Банк «Кузнецкий» ао 07.07.2023 11.07.2023 0,002666253 5,74 0,04646