Властелин трех колец

В середине XIX века на изделиях компании ставилось клеймо в виде названия фирмы — «Крупп из Эссена», «Фр. Крупп в Эссене», «Фр. Крупп в Эссене, Пруссия», «Фр. Крупп», «Крупп». Такие клейма можно увидеть, например, на пушках в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

В 1875 году Альфред Крупп зарегистрировал торговую марку компании — три наложенных друг на друга кольца, изображающих бесшовные железнодорожные бандажи. К началу Первой мировой войны эта торговая марка была зарегистрирована в 56 зарубежных странах. Во время войны среди жителей европейских стран распространилось убеждение, что на самом деле на эмблеме фирмы Krupp изображены стволы трех артиллерийских орудий.

В 1934 году появилась дополнительная усовершенствованная версия торговой марки — с толстыми черными кольцами. С 1994 года использовалась только эта версия.

После слияния Thyssen-Krupp возникла новая торговая марка — к трем кольцам Круппов добавилась арка Тиссенов.