Экс-глава самарского департамента градостроительства предстанет перед судом

Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

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«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

На этапе предварительного следствия установлено, что бывший глава департамента градостроительства в 2021 году отправлялся в командировку в Объединенные Арабские Эмираты на восемь дней для участия в образовательном проекте. По возвращению он представил отчетные документы и получил по ним из городского бюджета компенсацию расходов более чем на 130 тыс. руб., из них 17 тыс. руб. – незаконно.

Кроме того, по версии следствия, экс-глава ведомства, используя служебные полномочия, «утвердил на вновь введенную должность свою знакомую и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии». Общая сумма ущерба, нанесенного городскому бюджету, превысила 665 тыс. руб.

Впоследствии Сергей Шанов уволился из департамента градостроительства из-за утраты доверия. Он перешел на работу в МП «Ремжилуниверсал».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновника уволили из-за утраты доверия».

Георгий Портнов