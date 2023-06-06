Экс-министру здравоохранения Приангарья предъявили обвинения по третьему уголовному делу

Экс-министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову предъявлены обвинения в рамках возбужденного в отношении него нового уголовного дела. Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, это третье по счету дело, фигурантом которого является бывший чиновник, на этот раз он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яков Сандаков

Фото: Правительство Иркутской области Яков Сандаков

Фото: Правительство Иркутской области

«По версии следствия, весной 2022 года Яков Сандаков, желая легализовать полученные им денежные средства в виде взяток, совершил ряд сделок общей стоимостью 8 млн руб. по покупке и продаже ценных бумаг на торговой площадке ММВБ. В дальнейшем на полученные от продажи средства он приобрел квартиру на территории Москвы»,— приводят подробности обвинения в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в апреле нынешнего года Сандакову предъявлялись обвинения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, речь идет о передаче чиновнику 1 млн руб. от главврача одного из лечебных учреждений. С ноября 2022 года экс-министр находится под стражей. Первоначальные обвинения в его адрес включали получение взятки в размере 7 млн руб., а также причастность к мошенничеству с ущербом для бюджета в 10 млн руб.

Предшественница Сандакова на этом посту Наталья Ледяева в декабре прошлого года была осуждена на семь лет колонии за мошенничество при поставках медицинских масок в медучреждения региона. Пост министра здравоохранения Приангарья до сих пор остается вакантным.

Влад Никифоров, Иркутск