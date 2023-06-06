В Кургане управляющую компанию обязали отремонтировать аварийный дом

Курганский городской суд обязал управляющую компанию «Новая Волна Курган» отремонтировать в городе многоквартирный дом №52а по улице Дзержинского, который находится в неудовлетворительном состоянии. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, отмечают в областном надзорном ведомстве. Решение суда не вступило в законную силу.

Установлено, что ООО «Новая Волна Курган» не обеспечила надлежащее содержание жилого дома. В ходе осмотра в подъездах обнаружено частичное разрушение окон и дверей, окрасочного и штукатурного слоя стен и потолков. Электрокабели были проложены хаотично, наблюдались иные нарушения норм эксплуатации жилья. Прокурор обратился в суд с просьбой обязать компанию привести дом в надлежащее состояние.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле госжилинспекция региона отказалась продлевать управляющей компании «Новая Волна Курган» лицензию из-за жалоб местных жителей на некачественную работу. Жильцы домов заявляли о неубранных подъездах и дворах, получении «двойных» квитанций» и путаницей в начислениях за коммунальные услуги.

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