В Кургане крупной управляющей компании отказались продлевать лицензию

Управляющей компании «Новая волна Курган», обслуживающей 301 дом в региональном центре, не будут продлевать лицензию из-за жалоб на нарушения в работе. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника госжилинспекции Курганской области Дмитрий Пысин, сообщают в областном правительстве.

Мэр Кургана Елена Ситникова отмечает, что после смены собственника на «Новую волну Курган» стало поступать много жалоб и нареканий, связанных с неубранными подъездами и дворами, «двойными» квитанциями и путаницей в начислениях за коммунальные услуги. Лицензия у компании действует до 1 июня этого года. Ее клиентам рекомендовано на общем собрании выбрать другую управляющую организацию.

«Ряд домов “Новой Волны” больше двух месяцев не обслуживался, не убирался, необходимые ремонты не проводились, и это продолжается сегодня. Нарушения есть практически на каждом доме. Кроме того, у “Новой Волны” есть большая задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями», — пояснил Дмитрий Пысин.