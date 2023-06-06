Сеть теряет парламентариев по одному

В первом квартале 2023 года некоторые депутаты госсовета Удмуртии значительно сократили активность в соцсетях. Семь народных избранников, имея страницу во «ВКонтакте», не сделали за три месяца ни одного поста. Отдельные депутаты, наоборот, стали чаще рассказывать о своей деятельности, что позволило им усилить позиции в рейтинге. Вице-спикер Татьяна Ишматова сохранила лидерство по реакциям пользователей и охвату постов, однако в остальном первая десятка сильно изменилась в сравнении с итогами 2022 года. «Ъ-Удмуртия» вновь представляет рейтинг активности депутатов госсовета во «ВКонтакте» по итогам первого квартала 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Методика Рейтинг составлялся на основе суммы количественных показателей — просмотры, реакции (лайки, комментарии). Расчет мест производился по рейтинговой системе. Исследование проведено специалистами ООО «ГСБ» на основании данных, размещенных в социальной сети «ВКонтакте» VK.com в период с 01.01.2023 года по 31.03.2023 года. Даты проведения исследования: с 01.04.2023 по 15.04.2023.

Топ

Заместитель председателя госсовета Удмуртии — руководитель постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяна Ишматова сохранила лидерство по активности в соцсети во «ВКонтакте». За три месяца ее посты набрали 54 тыс. лайков, 2,8 тыс. комментариев и 1,4 млн просмотров. Она все так же откровенно и подробно пишет о происходящих вокруг событиях, делится своими мыслями на важные для нее темы, рассказывает о депутатской деятельности, встречах и принятых на сессиях госсовета решениях.

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Вице-спикер госсовета и председатель комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов поднялся в сравнении с прошлым рейтингом на одну строчку и теперь получает «серебро». Тройку лидеров замыкает Алексей Малюк, который значительно увеличил активность в соцсетях, что позволило ему подняться с четвертого места. Он стал больше рассказывать о позитивных изменениях в Сарапуле, людях и работе принадлежащих ему компаний.

«Несмотря на высокое место в рейтинге, продолжаю себя считать начинающим пользователем социальных сетей,— отмечает господин Малюк.— Активно веду свою страницу чуть меньше года и уже успел понять, насколько это помогает в обычной жизни и в бизнесе. Стараюсь показывать на своей странице то, что меня окружает в повседневной жизни — семья, работа, коллеги, увлечения. Отдельное внимание уделяю тому, как меняется наша республика — облик столицы Удмуртии и моего родного Сарапула. Такие посты всегда находят живой отклик у подписчиков. Также стараюсь рассказывать о молодых предпринимателях. Это те ребята, у которых много идей, предложений и энергии. В этом им обязательно нужно всячески помогать».

Четвертое место заняла ректор Глазовского государственного пединститута Янина Чиговская-Назарова. Мандат депутата она получила в результате отказа от него Юрия Федорова, избранного сенатором Совета федерации от госсовета Удмуртии. Госпожа Чиговская-Назарова одна из действительно активных пользователей «ВКонтакте». Посты она нередко размещает по несколько штук в день. В центре внимания — деятельность института.

На пятом месте оказалась директор спортшколы «Нефтяник» Катрина Селезнева, занимавшая в прошлом рейтинге 13 место. Как и многие депутаты от ЕР, она регулярно ведет счетчик наказов, в котором фиксируются реализованные просьбы и предложения избирателей, рассказывает о встречах, сессиях госсовета, участии в патриотических и спортивных мероприятиях.

Относительно стабильна активность во «ВКонтакте» в первой двадцатке председателя постоянной комиссии по труду Елены Дербиловой (6 место), самого молодого депутата Владислава Кочеткова (7 место), Рамиля Гайнуллина (9 место), председателя комиссии по бюджету Наиля Мухамедзянова (12 место), гендиректора ЧМЗ Сергея Чинейкина (13 место), председателя комиссии по госстроительству Александра Прозорова (17 место).

В целом представители оппозиционных фракций в первом квартале 2023 год ухудшили свои позиции в рейтинге. Их не оказалось в топ-10. Руководитель фракции СРЗП Игорь Стрелков опустился с 8-го на 11-е место, а депутат от КПРФ Александр Сыров — с 7-го на 14-е. Активный в прошлом Юрий Балахонцев из КПРФ за три месяца не разместил ни одного поста ни на личной странице, ни на публичной. Среди депутатов фракции ЛДПР выше своих коллег оказалась Линара Сороколет, поднявшаяся с 45-го на 34-е место. Руководитель фракции и председатель комиссии по экономической политике Тимур Ягафаров замыкает рейтинг на 45 месте, а лидер фракции КПРФ Владимир Бодров по-прежнему не ведет свою страницу во «ВКонтакте».

Татьяна Ишматова остается лидером рейтинга, причем она часто поднимает в соцсетях неочевидные темы, которые хорошо подхватывают пользователи, говорит политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Дмитрий Микрюков.

«Эти темы не лежат на поверхности. Она таким образом задает повестку. К примеру, большие охваты получил пост про национальные костюмы. Алексей Малюк очень активно рассказывает о предпринимателях, о которых мало кто знает. Вообще, я отмечаю тренд на личные истории. Наши депутаты наконец-то начали делиться с аудиторией личным. Раньше это были закрытые люди, но теперь они понимают, что рассказы о заседаниях и принятых законах — это не так интересно. Пользователи хотят видеть в первую очередь человека»,— отмечает политтехнолог.

Хорошую позицию Янины Чиговской-Назаровой в рейтинге он объясняет высоким рейтингом доверия в офлайне — со стороны студентов и образовательного сообщества. Известность за пределами соцсетей влияет на количество подписчиков и охваты в этой среде, говорит господин Микрюков.

Среди тем, на которые депутаты писали в соцсетях, можно выделить как поздравления с праздниками, коих в первом квартале много, так и счетчик наказов избирателей. С января народных избранников от «Единой России» обязали его вести и рассказывать об уже выполненных просьбах и предложениях избирателей. «Плохо, когда всех обязывают публиковать такие сводки. Не у всех депутатов счетчик наказов реализован в соцсетях удачно, видно, что это механическая калька с того, что делают другие. Есть депутаты, которые практически не ведут соцсети, но им приходится регулярно публиковать счетчик наказов. Выглядит это не очень»,— говорит политтехнолог.

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Рост

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Помимо Катрины Селезневой и Алексея Малюка, хорошую динамику роста показали еще шесть депутатов. Так, Виктор Дьяков поднялся на 11 строчек до 10 места, Вячеслав Девятов укрепил позиции на 9 строчек и занял 8-ю. Оба парламентария делают упор на темы патриотизма, поддержку СВО и проекты и мероприятия партии «Единая Россия». Господин Дьяков в марте вернулся с Донбасса, где находился несколько месяцев в качестве добровольца, поэтому в первом квартале на его странице появлялись фотографии с военнослужащими в зоне СВО и передаваемой им гуманитарной помощи. Господин Девятов освещал работу народного центра беспилотных систем и борьбу с «наливайками».

Тема СВО, гуманитарной помощи, поддержки участников спецоперации и их семей так или иначе присутствует в повестке наиболее активных депутатов, говорит Дмитрий Микрюков.

«Интерес аудитории к этой тематике достаточно высокий. Виктор Дьяков вернулся из зоны СВО в марте, и пост об этом, к примеру, набрал больше 20 тыс. просмотров. Ряд депутатов рассказывают об участниках СВО, подчеркивая, что это обычные люди, которые живут среди нас, говорят об их подвигах. Это и возможность занять инфополе, на котором весьма активными остаются разные проукраинские силы»,— отмечает эксперт.

С 24-го на 16-е место в рейтинге поднялась Любовь Зайцева, с 41-го на 31-е — Альфия Нафикова. На 12 строчек вверх переместился Александр Мурашов, находящийся теперь на 35-й позиции. Хороший рост также показали Андрей Ураськин и Линара Сороколет (ЛДПР).

Падения

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Ряд депутатов после выборного 2022 года значительно снизил активность в соцсетях. Так, Диана Кропотина, занимавшая в прошлом рейтинге второе место, теперь находится на 19-м. В январе она разместила в VK 8 постов, в феврале — один, в марте — два.

Депутат от КПРФ Александр Сыров вылетел из первой десятки и занял 14-е место. Произошло это, скорее, из-за роста активности других депутатов. Парламентарий продолжает вести свой видеоблог на YouTube и репостить ролики на страницу в VK. Там они набирают 60-80 просмотров. На YouTube охват больше — порядка 300 просмотров, а видео о том, что Владимир Ленин сделал за 5 лет, набрало 26 тыс.

Существенно меньше постов, а вместе с ними и реакций было у Александра Вершинина, Анатолия Бородулина, Андрея Волкова из ЕР, а также руководителя фракции ЛДПР Тимура Ягафарова.

Тимур Ягафаров признает, что работу в социальных сетях необходимо усиливать.

«Это достаточно современный и оперативный способ коммуникации с избирателями, доступный инструмент общения. Понимаю, что надо больше освещать деятельность в соцсетях, надо этот вопрос подправлять. С депутатами фракции мы по этому поводу диалог уже вели, думаю, активность наша будет повышаться»,— прокомментировал руководитель фракции ЛДПР.

Дмитрий Микрюков отмечает, что серьезное падение в рейтинге Дианы Кропотиной и ряда других депутатов связано с сокращением активности в соцсетях. «У Дианы Кропотиной во время избирательной кампании были практически ежедневные посты. Активнее в прошлом году были и представители оппозиционных партий Александр Сыров и Игорь Стрелков. У последнего было много проблемных постов, которые набирали хорошие охваты, так как в Кезском районе он известен. Также некоторые депутаты после выборов закрыли возможность оставлять комментарии под их постами. Не знаю, почему, может, руки не доходят отвечать на сообщения. Это тоже влияет на охваты постов и в итоге на расположение в рейтинге. Это неправильно, когда публичный человек обращается к аудитории на своей странице, а пользователи ничего не могут ему написать или спросить»,— говорит эксперт.

Не в сети

Из 60 депутатов госсовета Удмуртии в первом квартале 2023 года вели свои соцсети только 45. В прошлом году в разной степени активны были 50 депутатов.

По-прежнему нет страниц в социальных сетях у восьми депутатов, в том числе председателя госсовета Владимира Невоструева, руководителя фракции «Единая Россия» Анатолия Наумова и председателя постоянной комиссии по общественной безопасности Петра Фомина.

Если в прошлом году у двоих депутатов были страницы во «ВКонтакте», но они там не размещали посты, в этом году к ним добавилось еще пятеро.

Ни одного поста в январе-марте 2023 года не вышло на страницах Дмитрия Кузнецова, Андрея Денисова, Сергея Мусинова (все ЕР), Юрия Балахонцева (КПРФ), а Анатолий Хохряков сделал свою страницу закрытой.

По мнению Дмитрия Микрюкова, если политик пришел не на один год или созыв, он должен выстраивать взаимодействие с избирателем посредством соцсетей. «Люди заметят, если депутат не активен в межвыборный период, и через пять лет ему уже будет сложнее вновь наладить контакт с жителями своего округа. Не все парламентарии это осознают. Другое дело — “мастодонты”, руководители крупных заводов, которых хорошо знают в офлайне. Но и они рискуют проиграть выборы, если на их округ придет молодой человек с 20 тыс. подписчиков в соцсетях. Аудитория соцсетей неизменно растет и уже достигает порядка 90% населения. Это нашим депутатам нужно учитывать»,— отмечает эксперт.

Полная таблица рейтинга

Михаил Красильников

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