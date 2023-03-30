Парламент в сети

Активность политиков и чиновников Удмуртии в социальных сетях в последние годы растет. Органы власти уже обязаны присутствовать в этой среде. Многие депутаты госсовета Удмуртии давно ведут собственные страницы во «ВКонтакте», кто-то стал активен в начале предвыборной кампании 2022 года. Однако, как убедился «Ъ-Удмуртия», пока в этой самой популярной в России соцсети зарегистрировались не все парламентарии. В частности, нет во «ВКонтакте» председателя госсовета Владимира Невоструева. Тем не менее весьма активны там два его заместителя Татьяна Ишматова и Иван Черезов. «Ъ-Удмуртия» представляет первый рейтинг активности депутатов госсовета республики во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Методика расчета Рейтинг составлялся на основе суммы количественных показателей — просмотры, реакции (лайки, комментарии). Расчет мест производился по рейтинговой системе. Исследование проведено специалистами ООО «ГСБ» на основании данных, размещенных в социальной сети «ВКонтакте» VK.com в период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года. Даты проведения исследования: 10.01.2023–25.01.2023 года.

Не в сети

Из 60 избранных в седьмой созыв депутатов госсовета Удмуртии во «ВКонтакте» присутствуют 52, однако двое — Владимир Бодров (руководитель фракции КПРФ) и Андрей Смирнов (СРЗП) ни одного поста за 2022 год там не разместили. Нет страницы в этой социальной сети у председателя госсовета Владимира Невоструева, руководителя фракции «Единая Россия» Анатолия Наумова, председателя постоянной комиссии по общественной безопасности Петра Фомина, депутатов от «Единой России» Сергея Зуева, Дмитрия Арсибекова, а также представителей ЛДПР Антона Кузнецова, Артемия Лошакова и Рената Ягафарова.

Владимир Невоструев ранее говорил журналистам, что не присутствует в социальных сетях и пока не планирует регистрироваться.

Отсутствие в соцсетях председателя госсовета Удмуртии это его осознанный выбор, говорит политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Дмитрий Микрюков. «Накладывает отпечаток в принципе его такая консервативность и, возможно, какие-то внутренние барьеры. Хотя можно привести в пример Алексея Малюка, который завел страницу только в июле 2022 года, или достаточно возрастного депутата Сергея Мусинова, который тоже завел страницу, в том числе сам ведет свои соцсети»,— отмечает эксперт.

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В топе

Больше всего лайков, комментариев и просмотров в 2022 году среди депутатов госсовета собрала заместитель председателя парламента — председатель постоянной комиссии по образованию Татьяна Ишматова. Она регулярно делает посты о своей деятельности, встречах, участии в мероприятиях, а также реакции на происходящие вокруг события. Часто в постах приводится их перевод на удмуртский язык, особенно если тема касается национальных вопросов. Татьяна Ишматова достаточно активно отвечает пользователям в комментариях. За год она собрала больше 9 тыс. комментариев и 213 тыс. лайков, посты вице-спикера просмотрели свыше 7 млн раз.

Татьяна Ишматова считает присутствие в соцсетях очень важным, так как это позволяет очень оперативно реагировать на многие обращения, новости, информацию, а также делиться той повесткой, которая кажется ей актуальной и получать обратную связь от подписчиков, рассказала она «Ъ-Удмуртия».

«Свою личную страничку я веду по своим правилам. Она немного, а может сильно отличается от правил работы чиновников и госслужащих. Моя страничка во "ВКонтакте" — это своего рода дневник, где я не просто рассказываю о событиях и информирую о мероприятиях, а делюсь своими впечатлениями, мыслями, эмоциями, переживаниями. У меня открыты все комментарии, что позволяет любому желающему написать свое мнение, задать вопрос, высказать свою позицию. Иногда я вступаю в обсуждение вопросов прямо на площадке соцсетей. Очень нравится, что благодаря соцсетям я могу оперативно получать информацию о том, что происходит у моих коллег и друзей в других регионах, районах»,— говорит госпожа Ишматова.

По ее словам, через соцсети приходит очень много запросов, которые она старается отрабатывать оперативно. Каждый из запросов считается официальным обращением. «По многим из них я делаю запросы, причем часто тоже через соцсети, министрам и главам, и часть вопросов снимается очень оперативно»,— добавила вице-спикер.

На втором месте по активности во «ВКонтакте» оказалась новичок в госсовете Удмуртии — Диана Кропотина, заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Ее посты как правило посвящены событиям в жизни регионального отделения партии, а также волонтерских движений, она освещает собственную депутатскую деятельность и работу возглавляемого ею представительства благотворительного фонда «Банк еды "Русь"». Однако заметим, что активность Дианы Кропотиной в социальных сетях кратно снизилась после прошедшей и успешной для нее избирательной кампании.

Бронзу в рейтинге получает биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, заместитель председателя госсовета — руководитель комиссии по спорту Иван Черезов. У него самое большое число подписчиков среди депутатов госсовета — почти 10 тыс. По просмотрам он опережает Диану Кропотину, но уступает ей по комментариям и лайкам. Особенность его контента — обширное присутствие спортивной тематики, анонсов и фотографий с соревнований. Как и многие другие депутаты госсовета, он делает аннотации рассмотренных на сессиях и заседаниях комиссий законопроектов.

На четвертом месте — первый представитель в топе промышленности. Директор Сарапульской кондитерской фабрики и Удмуртской хлебной компании Алексей Малюк у себя во «ВКонтакте» рассказывает о своих предприятиях, позитивных событиях в Сарапуле, встречах с избирателями. Много и личного контента с прогулок, занятий спортом, фотографий в формате селфи и видеоприветствий. Подача художественная и неформальная.

Первую пятерку замыкает самый молодой депутат госсовета, также впервые избравшийся в прошлом году — 24-летний заместитель генерального директора Воткинского хлебокомбината Владислав Кочетков. Он пишет в соцсетях о своих встречах с избирателями, посещении мероприятий, поездках по республике, тренировках.

Лидерство в рейтинге Татьяны Ишматовой и Ивана Черезова вполне ожидаемо, говорит Дмитрий Микрюков. Они действительно самые узнаваемые депутаты из списочной части партии «Единая Россия».

«Во время избирательной кампании они работали в целом на республику. Это сейчас в том числе помогает им в развитии соцсетей. Татьяна Ишматова работает на двуязычную аудиторию, на удмуртскую аудиторию и традиционный электорат, поэтому просмотры у нее хорошие. Она ведет страницу достаточно открыто, пишет в том числе о личном и, я думаю, ей помогают консультациями коллеги из АНО "Диалог"»,— говорит эксперт.

Иван Черезов, по его словам, один из самых известных людей в республике благодаря спортивной карьере. Он больше взаимодействует с молодежью. Активность в соцсетях двух вице-спикеров, по сути, помогает председателю госсовета продвигать парламентскую повестку в медиапространстве, считает господин Микрюков.

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Партийная активность

Из представителей оппозиционных партий выше всего в рейтинге стоит Александр Сыров (КПРФ). Он оказался на седьмом месте. Господин Сыров активно освещал летом предвыборную кампанию и сами выборы, а через некоторое время после них запустил видеоблог. Помимо политической деятельности, депутат активно постит фотографии своей семьи.

Сразу за ним в топе следует руководитель фракции СРЗП Игорь Стрелков. Он регулярно поздравляет своих подписчиков с каждым крупным праздником, рассказывает о своей депутатской деятельности, совещаниях в госсовете по разным проблемным темам, вроде распространения борщевика и судьбы «Удмуртавтодора».

На 30-м месте по активности во «ВКонтакте» находится единственный в госсовете представитель партии «Родина» Александр Храмцовский. Пишет в соцсети он не часто, в основном о встречах с избирателями. Еще меньше присутствию в медиасреде уделяет внимание руководитель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров. Он в рейтинге расположился на 34-м месте. На стене его страницы можно увидеть поздравления по главным праздникам, благодарность избирателям за участие в сентябрьских выборах, а также реакцию на трагедию в ижевской школе №88.

По наблюдениям экспертов, в основном активность в соцсетях проявляют депутаты от «Единой России». Из представителей остальных фракций реально ведут страницы во «ВКонтакте» Юрий Балахонцев и Александр Сыров, но последний, по мнению Дмитрия Микрюкова, делает это очень блекло и больше говорит о своей семье, только недавно он начал вести видеодневник.

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Депутаты в контакте с избирателями

Дмитрий Микрюков отмечает, что присутствие депутатов госсовета в соцсетях важно с учетом того, что во «ВКонтакте» зарегистрировано 80% их избирателей. «Там они могут напрямую общаться, задавать вопросы, оперативно что-то решать, проводить голосования по важным вопросам. Сейчас многие этим пользуются, к примеру Рамиль Гайнуллин, Наиль Мухамедзянов, Владимир Пальшин и другие. Это дает избирателям ощущение открытости и доступности депутата. Народные избранники, которые поняли, какие возможности предоставляют соцсети, заменяют ими другие каналы коммуникации. Соцсети использовали во время предвыборной кампании и после избрания, ведь ты можешь обратиться сразу к тысячам своих избирателей»,— говорит эксперт.

По словам господина Микрюкова, некоторые депутаты начинают работать и с крупными городскими и республиканскими пабликами во «ВКонтакте». В частности, по его наблюдениям, сотрудничают с отдельными сообществами Вячеслав Девятов, Алексей Малюк, Наиль Мухамедзянов, Виктор Дьяков и Катрина Селезнева. «Это правильно, потому что если с ними не выстраивать отношения и не создавать собственное информационное поле, то там будут писать что попало, будут это информационное поле занимать совсем другими поводами».

Депутатам, которые работают в районах, по его мнению, стоит вести страницу и в «Одноклассниках». «Телеграм» депутаты пока не осваивают, с какими-то развитыми каналами в этом мессенджере господин Микрюков не сталкивался.

При этом в сравнении с соседними Кировской областью и Пермским краем депутаты госсовета Удмуртии более активны в соцсетях. Однако, по наблюдениям Дмитрия Микрюкова, реально самостоятельно их ведут 25–30 человек. Остальными страницами занимаются «статисты-секретари», которые делают посты по новостной повестке. Реальным инструментом для общения с избирателями и освещения своей деятельности для них «ВКонтакте» пока не стал, заключает господин Микрюков.

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Руководитель Центра управления регионом Удмуртии Татьяна Шумихина отмечает, что социальные сети сегодня — один из ключевых каналов коммуникации между жителями и представителями власти.

«Тон здесь задает глава Удмуртии. Его страница является ориентиром по качеству ведения соцсетей не только в Удмуртии, но и среди других глав субъектов. Людям очень важно видеть, чем занимаются представители власти, которых они выбрали и не только в период выборов. Это все справедливо и в отношении депутатов»,— говорит эксперт.

По ее мнению, представленный рейтинг достаточно полно отражает ситуацию во «ВКонтакте» с ведением страниц. Депутаты, которые входят в топ-3 являются лидерами мнений. Они постоянно на связи со своими избирателями и не только проводят встречи с ними в округах, но и общаются с ними на страницах соцсетей, отмечает госпожа Шумихина. Они высказываются по актуальным темам и по большому счету выступают как настоящие блогеры. «Если говорить про Татьяну Ишматову, лидера списка, то отличительной особенностью ее страницы является то, что ведет она ее на двух языках. Безусловно, это воспринимается очень тепло национальной аудиторией и повышает уровень включенности. У второго депутата из лидеров списка, Ивана Черезова, не только интересный контент, где есть и служебная информация, и личная, качественные фото и видео, еще и верифицированная страница. Это очень важно, когда общаешься с популярным человеком понимать, что ты пишешь действительно ему, а не фейковому аккаунту»,— говорит руководитель ЦУР Удмуртии.

При этом если депутаты, замыкающие список, повысят частоту и качество публикаций в соцсетях, в том числе о событиях в округе, это значительно увеличит интерес их целевой аудитории к странице, считает госпожа Шумихина.

Михаил Красильников

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