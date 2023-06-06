На директора спортивной школы олимпийского резерва «Красноярск» возбуждено уголовное дело

Следственное управление СУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководителя муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Красноярск». Подозреваемой инкриминируют ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, директор спортивного учреждения в 2021 году по поручению руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска - Валерия Черноусова подписала фиктивный договор с физлицом на уборку помещений в школе на сумму около 55 тыс. руб. «Заведомо зная, что, фактически уборка

помещений проводиться не будет, а договор является мнимой сделкой директор обеспечила изготовление поддельных платежных поручений на основании которых учреждение произвело расчеты с физлицом», - отмечают в ведомстве.

Похищенными деньгами Валерий Черноусов оплатил строительство загородного дома. Чиновник в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел. В феврале этого года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Отмечается, что Валерий Черноусов получил взятку от директора подведомственного учреждения стройматериалами на сумму более 500 тыс. руб. Их он использовал для возведения личного загородного дома. Бюджетные средства, за счет которых приобретались стройматериалы, были выделены на заливку льда на стадионе для детских спортивных занятий.

Факты коррупции правоохранители выявили, расследуя уголовное дело руководства муниципального учреждения «Центр спортивных клубов», которое подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» на занятие спортом детей и молодежи краевого центра.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова