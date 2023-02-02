По подозрению в коррупции задержан руководитель управления по физической культуре и спорту мэрии Красноярска

В Красноярске задержан руководитель главного управления по физической культуре и спорту (Красспорт). Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре края, отметив, что расследование дела находится на особом контроле ведомства. По данным сайта мэрии, главное управления по физической культуре и спорту Красноярска с 2016 года возглавляет Валерий Черноусов.

Факты коррупции правоохранители выявили, расследуя уголовное дело руководства муниципального учреждения «Центр спортивных клубов», которое подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» на занятие спортом детей и молодежи краевого центра.

Расследование установило, что руководитель Красспорта получил взятку от директора подведомственного учреждения стройматериалами на сумму более 500 тыс. руб. Их он использовал для возведения личного загородного дома. Бюджетные средства, за счет которых приобретались стройматериалы, были выделены на заливку льда на стадионе для детских спортивных занятий.

В конце прошлого года правоохранители завели уголовное дело о хищениях средств на развитие физкультуры и спорта. Его фигурантами являются должностные лица муниципального учреждения «Центр спортивных клубов», включая директора и заместителя. Они задержаны. Согласно материалам прокурорской проверки, которые легли в основу дела, подозреваемые завышали в отчетных документах число занятий, проводимых на спортплощадках. На основании этих бумаг им выделялась городская субсидия. «Выйдя на спортивные площадки с проверками, прокуроры увидели, что занятия с детьми фактически не проводятся, а по расписанию тренировки ведутся. Встал вопрос о достоверности отчетных показателей по количеству проведенных занятий», — прокомментировал ход следствия прокурор Красноярского края Роман Тютюник. Предполагаемый размер хищений составляет 18 млн руб. Дело расследуется по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Илья Николаев