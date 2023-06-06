В Краснодаре детский сад «Стрекоза» начал прием детей после откачки воды с территории

В Краснодаре детский сад «Стрекоза» начал принимать детей после того, как с территории учреждения откачали воду после дождей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Над ликвидацией последствий проливных дождей в садике работали 12 спасателей и четыре единицы спецтехники. Всего дошкольное учреждение посещают не менее 400 детей.

«Территория убрана. Сразу же обзвонили родителей, предупредили, что детский сад сегодня работает»,— отметил исполняющий обязанности директора департамента образования города Александр Звягинцев.

Вечером 4 июня в Краснодаре прошли обильные дожди. Воду с территории садика откачивали два дня. Причиной подтопления специалисты считают переполнение резервуара для дождевых вод с территории ЖК «Светлоград» и соцобъектов. В ближайшее время пройдет оценка причиненного ущерба. Пострадавшую территорию восстановит застройщик.

Детский сад приостановил работу 5 июня, поскольку службы не успели откачать воду с территории учреждения.

Анастасия Донскова

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