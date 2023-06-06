В Нижегородской области выявили случаи отравления суррогатным сидром

Первые случаи отравления суррогатным сидром зафиксированы в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, есть летальные исходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

«Медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков», — написал министр, не уточнив точное число пострадавших.

По данным NiMash, от суррогатного сидра скончались двое, пострадали больше трех жителей Богородского района.

Суррогатным «Мистер сидр» отравились более 50 человек в регионах ПФО, еще 18 скончались. Предположительно, в напитке оказался метиловый спирт.

Вечером 5 июня полицейские обнаружили в Нижегородской области склад, где хранился опасный алкогольный напиток «Мистер сидр». Сотрудники МВД проверяют все разливные магазины, чтобы изъять товар.

В СУ СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК РФ).

Нижегородцев просят воздержаться от употребления алкоголя неизвестного происхождения и многокомпонентных коктейлей в ресторанах и кафе.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Пейте сидр не отходя от больницы».

Анастасия Еремина